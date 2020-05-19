“لاستامبا”: الوفاق ستُوقّع صفقة عسكرية مع شريك استراتيجي جديد

تقرير 218

كشف تقرير حديث لصحيفة لاستامبا الايطالية نقلا عن مصادر خاصة لم يسمها، أن المجلس الرئاسي بعد سيطرته على قاعدة الوطية الجوية الاثنين، يستعد لإبرام صفقة عسكرية واتفاقية مع شريك استراتيجي في المنطقة.

ولم تتمكن الصحيفة الإيطالية من الكشف عن شريك الوفاق الجديد إلا أنها أكدت أن الاتفاقية التي سيوقعها المجلس الرئاسي ستكون مشابهة لاتفاقية التعاون التي وقعت مع أنقرة خاصة بعد أن تمكنت تركيا من ضمان موقع استراتيجي لها في ليبيا لتضمن قاعدة عسكرية لها ما يعني تمددها في البحر الأبيض المتوسط، في الوقت الذي أشعلت فيه أنقرة التوتر مع قبرص واليونان بإطلاقها لعمليات التنقيب في المتوسط وتفعيل اتفاقية التفاهم مع الوفاق .

ولم تكف الأزمة الليبية عن التسبب باستمرار في تشابك المصالح والعلاقات أو تناقضها بين حلفاء أطراف الصراع، متنقلة بين خرق للهدنة الإنسانية ووقف لإطلاق النار مرارا، وصولا لاستمرار نقل المرتزقة والأسلحة إلى البلاد على مرأى الجميع دون أي تحرك لإيقاف ذلك، بينما لم تتمكن الأمم المتحدة من الخروج من دائرة بيانات التنديد والاستنكار التي لم تقم بشيء سوى منح مزيد من الوقت لأطراف الصراع في كسب مصالحهم وتهديد حياة الليبيين.

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