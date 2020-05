النجار : حالة كورونا الأخيرة كانت بين العائدين من اسطنبول

أعلن

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، الثلاثاء، عن تفاصيل

الحالة الجديدة المصابة بفيروس كورونا، والتي تم تسجيلها يوم السبت الماضي .

وأوضح

النجار، في تصريحات إعلامية، أن الحالة الجديدة تعود إلى رجل في أواسط العمر عاد إلى

مطار مصراتة الدولي في 5 مايو الجاري على متن أول رحلة للعالقين العائدين من اسطنبول،

مبيناً أن المصاب التزم بحجر نفسه في مزرعة محيطة بمنزله بعيدًا عن أسرته لمدة 15 يومًا

تماشيًا مع التعليمات الموجهة للعائدين والهادفة إلى تقليل فرص نقل العدوى إلى الأهالي.

وأضاف النجار أنه تم سحب

عينة من المصاب بناءً على طلبه بمركز الفرز بزاوية الدهماني ليتأكد إصابته بالفيروس ، فيما

اعتبر

النجار أن عدم تسجيل أية إصابات بكورونا، خلال

الفترة من 8 إلى 15 مايو الجاري مؤشر جيد ومطمئن للوضع الوبائي في ليبيا.

