مسح عشوائي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي لمجابهة كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية، الثلاثاء، عن أخذ عينات للمسح العشوائي أمس داخل مركز الإيواء والترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للجنة أن هذا الإجراء يأتي وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، التي قامت بإعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية.

