الرقابة على الأغذية يحذر من تداول ” الكبدة المستوردة ” بالأسواق

حذر

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، من تداول ” الكبدة المستوردة ” داخل الأسواق

وفق القانون الصحي الليبي.

ووجه المركز، في خطاب إلى

مديري الفروع والمكاتب، نشرته صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،بسحب

الكبدة المستوردة من جميع الأسواق، مشيرا إلى أنها ممنوع تداولها داخل السوق حفاظا

على صحة وسلامة المواطنين .

