أكد

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي ، طلال الميهوب، الثلاثاء، أن

الجيش سيستعيد قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” قريباً، إضافة إلى بعض الأماكن

الأخرى.

وأوضح

الميهوب، في تصريح صحفي، أن ما حدث هو غزو تركي للأراضي الليبية، مطالباً بمحاربة

الغزاة الأتراك و كل من يعاونهم على تدمير البلاد، حتى تعود سيادة الدولة مرة أخرى

.

كما طالب الميهوب الدول

العربية بوقفة جادة ضد التدخل التركي في ليبيا، وتفعيل معاهدات الدفاع المشتركة مع

الجيش، مناشداً جامعة الدول العربية بموقف حاسم وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير

المعتمدة .

The post الميهوب يطالب جامعة الدول العربية بوقفة جادة ضد التدخل التركي في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24