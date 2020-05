قال مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا غير بيدرسون، الثلاثاء، إن عملية نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر “مزعج”.

ورفض بيدرسون فى تصريحات صحفية، التعقيب على أعداد هؤلاء المرتزقة، المتواجدين فى ليبيا.

ويذكر أن ما يسمى بالمرصد السوري أعلن اليوم عن ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين فى ليبيا إلى ما يقرب من 13 الف مرتزقا حتى الآن.

