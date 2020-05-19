جبريل أوحيدة: مجلس النواب الجسم الوحيد الذي يملك عقد أي صفقة سياسية

قال عضو مجلس النواب، حبريل أوحيدة، إن إيطاليا تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح وحكومة الوفاق.

ودعا أوحيدة، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إيطاليا لتجنب تكرار الأخطاء والتجارب الفاشلة السابقة بعقد لقاءات ثنائية تقتصر على قيادات شرق ليبيا وغربها فقط، ولم تسفر عن أي حل للأزمة الليبية، مستشهدا باللقاء الذي رعته روما في أبريل 2017م بين عقيلة صالح ورئيس المجلس الاستشاري” حينها عبد الرحمن السويحلي.

وأكد أن القرار بعقد صفقة سياسية مع أي طرف لا يملكه إلا مجلس النواب بكامل أعضائه، مشيراً إلى أن البرلمان ستكون له شروط كما فعل أثناء مفاوضات المسار السياسي التي أوصى بها مؤتمر برلين، أو يضع شروطاً جديدة برعاية أممية.