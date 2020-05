برلمانيون أوروبيون يطالبون بتعزيز مهمة ” إيرينى” فى ليبيا وفرض حصار بحري لوقف تدفق المهاجرين

طالب أعضاء بالبرلمان الأوروبي عن حزب الرابطة الإيطالي، الثلاثاء، رئيس المفوضية الأوربية بتفعيل مقترحا لهم لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي، و مكافحة الإتجار بالبشر و أزمة الهجرة إلى إيطاليا.

وأوضح أعضاء البرلمان “أناليزا تاردينو، وماركو كامبومينوسي ومارا بيزوتو، وسلفيا ساردونى”، فى بيان لهم أن هذا المقترح يتمثل فى تعزيز مهمة إيريني في ليبيا لوقف تدفق المهاجرين وفرض حصار بحري.

وأشار أعضاء البرلمان إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين على الساحل الإيطالي ازدادت بنسبة 400 % مقارنة بالعام الماضي، لافتبن إلى أن هذه الزيادة تمثل خطرا على صحة المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا.

