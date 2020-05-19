وليامز: سيطرة «قوات الوفاق» على قاعدة الوطية قد تؤدي لتصعيد إضافي للحرب في ليبيا

اعتبرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس «قد تؤدي لتصعيد إضافي للحرب»، مشيرة إلى تصاعد القتال في المناطق المدنية بين قوات حكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.

جاء ذلك في إحاطة وليامز التي قدمتها اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وطالبت وليامز في إحاطتها بضرورة وقف الاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في ليبيا، مجددة الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد. لافتة إلى أنه منذ بدء الحرب في طرابلس أجبر 200 ألف ليبي على الفرار من منازلهم.

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