مستشفى تراغن يُنهي تجهيز قسم العزل الصحي

أقيمت في مستشفى تراغن العام احتفالية صغيرة بمناسبة اكتمال الجاهزية الطبية للكشف والتحليل في قسم العزل لمجابهة فيروس كورونا.

جهد مضن بإمكانات محدودة، مكَّن المسؤولين في مستشفى تراغن العام من تجهيز قسم العزل لمجابهة فيروس كورونا وهو ما جعلهم يقيمون هذه الاحتفالية.

وجمع الاجتماع الاحتفالي مدير مستشفى تراغن العام ونائبه ومديري وموظفي عدد من الأقسام والوحدات في المستشفى، بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي تراغن.

وأثنى المجتمعون على الجهود التي بذلت من أجل افتتاح وتجهيز القسم الذي يمثل مرحلة متقدمة في إطار مجابهة فيروس كورونا، كما زاروا غرف وأجنحة القسم واطلعوا على أهم التقسيمات الفنية وسير العمل وجاهزية العناصر الطبية والطبية المساعدة.

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