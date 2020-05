اتهمت رئيسة البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا ستيفاني وليامز، الثلاثاء، حكومة الوفاق غير المعتمدة بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار فى ليبيا.

