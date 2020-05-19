وليامز تقدم احاطة أمام مجلس الامن بشأن اخر التطورات في ليبيا وسيطرة الوفاق على “الوطية”

قدمت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وعقلت ويليامز حول اخر التطورات قائلةً “أن سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس «قد تؤدي لتصعيد إضافي للحرب»، مشيرة إلى تصاعد القتال في المناطق المدنية بين قوات حكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وطالبت وليامز في إحاطتها بضرورة وقف الاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في ليبيا، مجددة الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد.

ولفتت ويليامز إلى أنه منذ بدء الحرب في طرابلس أجبر 200 ألف ليبي على الفرار من منازلهم.

وقالت وليامز أن احتمال زيادة تفشي فيروس كورونا في ليبيا تبقى قائمة، مضيفةً أن هناك مخاوف من انتقال العنف للجنوب الليبي بسبب تزايد الانقسامات .

ودعت وليامز إلى للوقف الفوري لإطلاق النار والعودة للمسار السياسي، مثمنةً الدعم الحاصل لمؤتمر برلين ونرحب بجهود دعم حظر الأسلحة إلى ليبيا.

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