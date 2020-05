أعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة للدعم فى ليبيا ستيفاني وليامز، الثلاثاء، أن سيطرة قوات الوفاق على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” قد يؤدى لتصعيد الحرب فى ليبيا.

