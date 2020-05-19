اللجنة العليا بمصراتة تعلن سلبية نتائج 90 عينة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، سلبية نتائج 90 عينة تم سحبها أمس الأول.

وأوضحت اللجنة في إيجاز لها أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام الإثنين بسحب مسحتين أنفيتين لحالات مختلفة، وجرى إرسالهما للمختبر المرجعي لمكافحة الأمراض، بانتظار نتائج التحاليل.

وبينت اللجنة أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر لم يستقبل أي حالات، فيما استقبل مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر خمس حالات بصحة جيدة ولا تعاني أعراض فيروس كورونا، كما أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام لم يستقبل أي حالات يوم أمس، وكذلك مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي لم يسجل دخول حالات.

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