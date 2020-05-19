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وليامز: لا يجب أن ندع ليبيا تنزلق لما هو أسوأ

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه «لا يجب أن ندع ليبيا تنزلق لما هو أسوأ»، معتبرة أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا عمل المجتمع الدولي «معا بشكل جماعي».

وأضافت وليامز في إحاطتها التي قدمتها، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا أنه «بالنظر إلى تزايد التدخل الخارجي وتدفق السلاح إلى البلاد، فإننا لا يمكن لنا أن نتوقع إلا تصعيدا متزايدا ودمويا لهذه الأزمة».

وشددت وليامز على ضرورة «الضغط على الجهات الدولية والإقليمية التي تزيد من الأزمة الليبية». وحذرت من أن «الحرب في ليبيا ستتسع وستفضي لنتائج وخيمة بسبب التدخل الأجنبي».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • The DAMN UN is the sole creator of the Libyan tragedy since 2011 and 4 plus of UN REPs whom have done NOTHING at ALL…
    Talks & statements, briefing the UN-NY via high Tech circuits all have accomplish anything that is positive for the great Libyans and for sure excluding the diseased Turks(Misratees) )
    DAMN the UN and all of its chapters/Depts. DAMN UN

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