قصف مدفعي علي منطقة سوق الأحد بقصر بن غشير

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نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بتعرض منطقة سوق الأحد بقصر بن غشير

لقصف مدفعي مكثف .

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