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قصف مدفعي علي منطقة سوق الأحد بقصر بن غشير

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بتعرض منطقة سوق الأحد بقصر بن غشير
لقصف مدفعي مكثف .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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