أفاد
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بتعرض منطقة سوق الأحد بقصر بن غشير
لقصف مدفعي مكثف .
The post قصف مدفعي علي منطقة سوق الأحد بقصر بن غشير appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفاد
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بتعرض منطقة سوق الأحد بقصر بن غشير
لقصف مدفعي مكثف .
The post قصف مدفعي علي منطقة سوق الأحد بقصر بن غشير appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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