صحفي تركي: “الوطية” ستكون مكانا مثاليا لطائراتنا

زعم الصحفي التركي إلكر سيزار أن (احتلال مليشيات فائز السراج) قاعدة الوطية نقطة تحول لها حيث ستتوقف عن الاكتفاء بالتكتيك الدفاعي.

وقال إلكر خلال لقاء بقناة الجزيرة القطرية، إن قاعدة الوطية ستكون مكانا مثاليا للطائرات دون طيار التركية، ولكن من الخطأ تسميتها قاعدة تركية من الآن.

وادعى الصحفي التركي أن فرص الجيش الوطني الليبي لاستعادة قاعدة الوطية محدودة، زاعما: “حاولوا الدفاع عنها الأسبوع الماضي ولم يستطيعوا ذلك”.

وواصل إلكر مزاعمه: “نتحدث عن أسلحة تأتي إلى هذه القاعدة ولكنها تراقب من قبل الطائرات المسيرة التركية، لذلك كلما حاولوا الإتيان بأنظمة روسية إلى هذه القاعدة يتم تقفي أثرها من قبل الطائرات المسيرة التركية، لذلك عليهم أن يقوموا بتحركات عسكرية أخرى قبل أن يقوموا بتحرك آخر واستعادة قاعدة الوطية العسكرية”.

وفي سياق متصل، قال اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء، إن “انسحاب قوات الجيش الليبي من قاعدة “الوطية”، جاء بقرار من المشير خليفة حفتر القائد الأعلى لقوات الجيش، بناء على تقرير من آمر المنطقة الغربية العسكرية”.

وأضاف «المسماري»، أن “قرار الانسحاب تم اتخاذه منذ فترة طويلة”، لافتًا: “نسحب أشياء مهمة من قاعدة الوطية منذ نحو 4 أشهر مثل طائرات وآليات عسكرية، ثم صدر قرار القائد العام أمس بسحب الأفراد تحت غطاء جوي”.

وأكد «المسماري»، أن “قاعدة الوطية ستعود تحت سيطرة الجيش الليبي، ولكن ليس باسم تركي كما يتردد الآن”، متابعًا: “ما حدث صفحة من صفحات المعركة، لكنها المعركة لم تنته ولن تنتهي، إلا بقطع قرن كل إرهابي، وغارات سلاح الجو على القاعدة مستمرة منذ ساعات”.

وكشف «المسماري»، أن “القيادة العامة قررت إعادة تمركز بعض المحاور في طرابلس إلى مواقع ونقاط جديدة”، مؤكدًا أن “ذلك في إطار عمليات تكتيكية ومراعاة لظروف أهالي مدينة طرابلس في بعض المناطق”.

وطالب الشعب الليبي بعدم تفسير ما تتخذه القيادة من تدابير على نحو خاطئ، مشيرًا إلى أن “القوات المسلحة الليبية أطلقت هذه الحرب لتحرير كامل التراب الليبي، لذلك تم سحب القوات تحت غطاء جوي، ونجحنا في تأمين عناصرنا ومعداتنا”.