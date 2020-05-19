جددت روسيا التأكيد على أن ليبيا تدمرت منذ العام 2011 معربا عن قلقه من تواصل إرسال المرتزقة والإمدادات العسكرية لدعم المقاتلين في ليبيا.

وقال مندوب روسيا في جلسة مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة بشأن التطورات في ليبيا إن مستوى عدم الثقة مرتفع مضيفا أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية لليبيا لا يتم احترامها كما أن الطرفين يواصلان تبني موقفا هجوميا.

وأشار المسؤول الروسي إلى عدم حدوث تطور في المسار العسكري لحا الأزمة الليبية وفيما يتعلق بالمسار السياسي ودعا إلى تعيين مبعوث أممي لليبيا خلفا لسلامة مرجحا أن هذا قد يؤدي لتطور الأوضاع في البلاد.