غرفة مجابهة كورونا ببنغازي تعلن خروج دفعة جديدة من الحجر الصحي

أعلنت

الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة كورونا في بنغازي، الثلاثاء، عن خروج مجموعة

أخرى من المواطنين الخاضعين للحجر الصحي، بعد إتمام المدة المقررة للتأكد من خلوهم

من الفيروس، وهى 14 يوماً .

وأوضحت

الغرفة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

أن إجمالي المواطنين الذين أتموا المدة المقررة للحجر الصحي حتى الآن، بلغ 386 مواطنًا

ومواطنة في 6 مواقع مخصصة للحجر، مشيرة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لجميع

النزلاء، و قد ثبت خلوهم من الفيروس .

يذكر أن الغرفة المركزية ببنغازي قد أعلنت الأربعاء الماضي خروج المجموعة الثانية من

المواطنين الخاضعين للحجر الصحي بعدما اتمام المدة المقررة وهي 14 يومًا، وبلغ عددهم

15 شخصا من بلديات البيضاء والمرج والكفرة وبنغازي

