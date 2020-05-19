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برلماني مصري يطالب “الجنائية الدولية” بمحاكمة أردوغان على جرائمه في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، أن ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام عن وصول دفعة جديدة تضمن 120 مسلحا سوريا مواليا لأنقرة إلى الأراضي التركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا بعد تلقيهم تدريبات، إنما هو دليل قاطع على استمرار سياسيات النظام التركى الإرهابى رجب طيب أردوغان داخل الأراضى الليبية من عمليات إرهابية وإجرامية.
وطالب “أباظة” فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولى بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل وقف النظام التركى الإرهابى من عملياته الإرهابية والإجرامية داخل الأراضى الليبية.
كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولى الإسراع فى محاكمة الدكتاتور رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمه الإرهابية التى ارتكبها داخل عدد كبير من الدول العربية بصفة عامة وداخل سوريا وليبيا بصفة خاصة.
وناشد النائب أحمد فؤاد أباظة الشعب الليبيى وجميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة أطماع السلطان التركى المهووس رجب طيب أردوغان فى السيطرة على النفط ومقدرات الشعب الليبيى.
معربا عن ثقته التامة فى قدرة أبناء وأحفاد البطل الكبير المجاهد عمر المختار فى جعل الأراضى الليبية مقبرة لكل إرهابيى وغزاة ومرتزقة النظام التركى الشيطانى والإرهابى.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-تحيامصر وليبيا والعرب كافة الموت لاردوغان المجرم الدولي:

    يجب أخذ خطوات فعلية لمحاكمة هذا المجرم اللص الدولي
    1 اعتدائه علي المياة القبرصية وانتهاك سيادتها وبحثه عن البترول بها مع تحذيرات قبرص ودول المتوسط والاتحاد الاوروبي بمعاقبته
    2 كونه يطلب الدواعش والارهابيين للذهاب ليحاربوا في ليبيا وعن طريق تركيا
    نفسها يعني انه الزعيم الفعلي للارهابيين يأمرهم للذهاب فيطيعوه
    3 يتفق مع مجلس رئاسي ليبي
    بدأ في 17/12/2015 لمدة عامين
    وانتهي في 17/12/2017
    فقد انتهت صلاحيته واسقطه الشعب الليبي فهو اتفاق لا غي شرعا
    4 اعلانه في البرلمان التركي ان
    شمال افريقيا ميراث اجداده هو سوء النية التحريضية
    عاي الاعتداء علي دول مسالمة اعضاء بالامم المتحدة
    وهو مايخالف قرارات مجاس الامن والامم المتحدة الذي يمس الامن والسلم
    الدوليين
    5 بارسال اردوغان زعيم الدواعش الدولي دفعات من الدواعش الارهابيين الي ليبيا
    ليحاربوا ليبيا ودول الجوار متوافقا مع اعلانه انها بلاد ميراث اجداده
    6 اردوغان زعيم الدواعش والارهابيين
    هو من وراء كل ماحدث في العالم من
    جرائم سواء بدول اوربا او امريكا وكل انحاء العالم فخو زعيم الدواعش
    بهذه الاسباب يجب رفع دعوي من مصر الي مجلس الامن والامم المتحدة
    والمحكمة الجنائية الدولية
    رجاء سيادة النائب احمد اباظة ان تتعجلوا برفع دعوي قضية علي هذا المجرم الارهابي الدولي
    ليرتاح العالم من شر هذا الشيطان زعيم الدواعش الارهابيين المطيعين له
    رجاء رفع الدعوي للجهات الثلاث
    ومتابعتها
    فالخلاص من هذا المجرم الدولي سيريح العالم بأسره
    من شر هذا الشيطان اردوغان
    مع خالص الشكر والتقدير

    رد
  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-تحيامصر وليبيا والعرب كافة الموت لاردوغان المجرم الدولي:

    يجب أخذ خطوات فعلية لمحاكمة هذا المجرم اللص الدولي
    1 اعتدائه علي المياة القبرصية وانتهاك سيادتها وبحثه عن البترول بها مع تحذيرات قبرص ودول المتوسط والاتحاد الاوروبي بمعاقبته
    2 كونه يطلب الدواعش والارهابيين للذهاب ليحاربوا في ليبيا وعن طريق تركيا
    نفسها يعني انه الزعيم الفعلي للارهابيين يأمرهم للذهاب فيطيعوه
    3 يتفق مع مجلس رئاسي ليبي
    بدأ في 17/12/2015 لمدة عامين
    وانتهي في 17/12/2017
    فقد انتهت صلاحيته واسقطه الشعب الليبي فهو اتفاق لا غي شرعا
    4 اعلانه في البرلمان التركي ان
    شمال افريقيا ميراث اجداده هو سوء النية التحريضية
    علي الاعتداء علي دول مسالمة اعضاء بالامم المتحدة
    وهو مايخالف قرارات مجلس الامن والامم المتحدة الذي يمس الامن والسلم
    الدوليين
    5 بارسال اردوغان زعيم الدواعش الدولي دفعات من الدواعش الارهابيين الي ليبيا
    ليحاربوا ليبيا ودول الجوار متوافقا مع اعلانه انها بلاد ميراث اجداده وهذا قوله وفعل عمد مع سبق الإصرار
    6 اردوغان زعيم الدواعش والارهابيين
    هو من وراء كل ماحدث في العالم من
    جرائم سواء بدول اوربا او امريكا وكل انحاء العالم
    فهو زعيم الدواعش الحقيقي
    بهذه الاسباب يجب رفع دعوي من مصر الي مجلس الامن والامم المتحدة
    والمحكمة الجنائية الدولية
    رجاء سيادة النائب احمد اباظة ان تتعجلوا برفع دعوي قضية علي هذا المجرم الارهابي الدولي

    ليرتاح العالم من شر هذا الشيطان زعيم الدواعش الارهابيين المطيعين له
    رجاء رفع الدعوي للجهات الثلاث
    ومتابعتها
    فالخلاص من هذا المجرم الدولي سيريح العالم بأسره
    من شر هذا الشيطان اردوغان
    مع خالص الشكر والتقدير

    رد