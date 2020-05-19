برلماني مصري يطالب “الجنائية الدولية” بمحاكمة أردوغان على جرائمه في ليبيا

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، أن ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام عن وصول دفعة جديدة تضمن 120 مسلحا سوريا مواليا لأنقرة إلى الأراضي التركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا بعد تلقيهم تدريبات، إنما هو دليل قاطع على استمرار سياسيات النظام التركى الإرهابى رجب طيب أردوغان داخل الأراضى الليبية من عمليات إرهابية وإجرامية.

وطالب “أباظة” فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولى بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل وقف النظام التركى الإرهابى من عملياته الإرهابية والإجرامية داخل الأراضى الليبية.