برلماني مصري يطالب “الجنائية الدولية” بمحاكمة أردوغان على جرائمه في ليبيا

تعليقات
-
يجب أخذ خطوات فعلية لمحاكمة هذا المجرم اللص الدولي
1 اعتدائه علي المياة القبرصية وانتهاك سيادتها وبحثه عن البترول بها مع تحذيرات قبرص ودول المتوسط والاتحاد الاوروبي بمعاقبته
2 كونه يطلب الدواعش والارهابيين للذهاب ليحاربوا في ليبيا وعن طريق تركيا
نفسها يعني انه الزعيم الفعلي للارهابيين يأمرهم للذهاب فيطيعوه
3 يتفق مع مجلس رئاسي ليبي
بدأ في 17/12/2015 لمدة عامين
وانتهي في 17/12/2017
فقد انتهت صلاحيته واسقطه الشعب الليبي فهو اتفاق لا غي شرعا
4 اعلانه في البرلمان التركي ان
شمال افريقيا ميراث اجداده هو سوء النية التحريضية
عاي الاعتداء علي دول مسالمة اعضاء بالامم المتحدة
وهو مايخالف قرارات مجاس الامن والامم المتحدة الذي يمس الامن والسلم
الدوليين
5 بارسال اردوغان زعيم الدواعش الدولي دفعات من الدواعش الارهابيين الي ليبيا
ليحاربوا ليبيا ودول الجوار متوافقا مع اعلانه انها بلاد ميراث اجداده
6 اردوغان زعيم الدواعش والارهابيين
هو من وراء كل ماحدث في العالم من
جرائم سواء بدول اوربا او امريكا وكل انحاء العالم فخو زعيم الدواعش
بهذه الاسباب يجب رفع دعوي من مصر الي مجلس الامن والامم المتحدة
والمحكمة الجنائية الدولية
رجاء سيادة النائب احمد اباظة ان تتعجلوا برفع دعوي قضية علي هذا المجرم الارهابي الدولي
ليرتاح العالم من شر هذا الشيطان زعيم الدواعش الارهابيين المطيعين له
رجاء رفع الدعوي للجهات الثلاث
ومتابعتها
فالخلاص من هذا المجرم الدولي سيريح العالم بأسره
من شر هذا الشيطان اردوغان
مع خالص الشكر والتقدير
-
يجب أخذ خطوات فعلية لمحاكمة هذا المجرم اللص الدولي
1 اعتدائه علي المياة القبرصية وانتهاك سيادتها وبحثه عن البترول بها مع تحذيرات قبرص ودول المتوسط والاتحاد الاوروبي بمعاقبته
2 كونه يطلب الدواعش والارهابيين للذهاب ليحاربوا في ليبيا وعن طريق تركيا
نفسها يعني انه الزعيم الفعلي للارهابيين يأمرهم للذهاب فيطيعوه
3 يتفق مع مجلس رئاسي ليبي
بدأ في 17/12/2015 لمدة عامين
وانتهي في 17/12/2017
فقد انتهت صلاحيته واسقطه الشعب الليبي فهو اتفاق لا غي شرعا
4 اعلانه في البرلمان التركي ان
شمال افريقيا ميراث اجداده هو سوء النية التحريضية
علي الاعتداء علي دول مسالمة اعضاء بالامم المتحدة
وهو مايخالف قرارات مجلس الامن والامم المتحدة الذي يمس الامن والسلم
الدوليين
5 بارسال اردوغان زعيم الدواعش الدولي دفعات من الدواعش الارهابيين الي ليبيا
ليحاربوا ليبيا ودول الجوار متوافقا مع اعلانه انها بلاد ميراث اجداده وهذا قوله وفعل عمد مع سبق الإصرار
6 اردوغان زعيم الدواعش والارهابيين
هو من وراء كل ماحدث في العالم من
جرائم سواء بدول اوربا او امريكا وكل انحاء العالم
فهو زعيم الدواعش الحقيقي
بهذه الاسباب يجب رفع دعوي من مصر الي مجلس الامن والامم المتحدة
والمحكمة الجنائية الدولية
رجاء سيادة النائب احمد اباظة ان تتعجلوا برفع دعوي قضية علي هذا المجرم الارهابي الدولي
ليرتاح العالم من شر هذا الشيطان زعيم الدواعش الارهابيين المطيعين له
رجاء رفع الدعوي للجهات الثلاث
ومتابعتها
فالخلاص من هذا المجرم الدولي سيريح العالم بأسره
من شر هذا الشيطان اردوغان
مع خالص الشكر والتقدير
أضف تعليقـك