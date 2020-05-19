أهالي تراغن يحيون ذكرى مجزرة براك الشاطئ

أحيا أهالي بلدة تراغن في حفل إفطار جماعي الذكرى الثالثة لمذبحة براك الشاطئ التي راح ضحيتها أكثر من 140 جنديا نتيجة هجوم إرهابي، فيوم الثامن عشر من مايو 2017 لم يكن يوما عاديا لأهالي المنطقة الذين استحضروا ذكراهم حيث أحيوا حفل تأبين للضحايا بمقر الكتيبة 628 مشاة .

وبهذه المناسبة أقام الأهالي مأدبة إفطار جماعي تبعها إلقاء العديد من الكلمات التي ترثي ضحايا الجنود وما قدموه في سبيل بلادهم، وتنبذ الإرهاب وتدعو لمحاربته في كل مكان .

وبحضور آمر اللواء العاشر وآمر الكتيبة 628 مشاة ورئيس المجلس التسييري تراغن وعدد من حكماء المنطقة وأهالي الضحايا ورابطة أسر الشهداء تم تقديم عدد من الهدايا الرمزية لأولياء الأمور وفي الختام تم إصدار بيان طالب من خلاله الحاضرون بضرورة إظهار الحقيقة كاملة حول الحادثة التي بقيت نتائجها غامضة حتى الآن .

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