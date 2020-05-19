“الغنوشي” مهنئا السراج: أعبّر عن ارتياحي بعودة قاعدة الوطية القريبة من تونس إلى “الشرعية”

ذكرت وسائل إعلام تابعة لحكومة فائز السراج أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء تناول خلالها مستجدات الوضع في ليبيا.

وقالت تلك القنوات الإعلامية إن الغنوشي قدم تهانيه للسراج على ما سمته “استعادة حكومة الوفاق لقاعدة الوطية الإستراتيجية” على حد ادعائها.

وأضافت تلك القنوات الإعلامية: “عبّر الغنوشي عن ارتياحه لعودة القاعدة القريبة من حدود تونس إلى الشرعية (على حد زعمها)، مؤكدا على أن لا حل عسكري للصراع في ليبيا وعلى ضرورة العودة للمسار السياسي، وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للبلاد”.

وأشارت تلك القنوات الإعلامية أن السراج أعرب عن شكره وامتنانه لما وصفها “مشاعر الأخوة” التي أبداها الغنوشي، مشيدا بعمق العلاقات وحرص تونس على أمن واستقرار ليبيا، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي اللواء المسماري، قال في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، إن “انسحاب قوات الجيش الليبي من قاعدة “الوطية”، جاء بقرار من المشير خليفة حفتر القائد الأعلى لقوات الجيش، بناء على تقرير من آمر المنطقة الغربية العسكرية”.

وأضاف «المسماري»، أن “قرار الانسحاب تم اتخاذه منذ فترة طويلة”، لافتًا: “نسحب أشياء مهمة من قاعدة الوطية منذ نحو 4 أشهر مثل طائرات وآليات عسكرية، ثم صدر قرار القائد العام أمس بسحب الأفراد تحت غطاء جوي”.

وأكد «المسماري»، أن “قاعدة الوطية ستعود تحت سيطرة الجيش الليبي، ولكن ليس باسم تركي كما يتردد الآن”، متابعًا: “ما حدث صفحة من صفحات المعركة، لكنها المعركة لم تنته ولن تنتهي، إلا بقطع قرن كل إرهابي، وغارات سلاح الجو على القاعدة مستمرة منذ ساعات”.

وكشف «المسماري»، أن “القيادة العامة قررت إعادة تمركز بعض المحاور في طرابلس إلى مواقع ونقاط جديدة”، مؤكدًا أن “ذلك في إطار عمليات تكتيكية ومراعاة لظروف أهالي مدينة طرابلس في بعض المناطق”.

وطالب الشعب الليبي بعدم تفسير ما تتخذه القيادة من تدابير على نحو خاطئ، مشيرًا إلى أن “القوات المسلحة الليبية أطلقت هذه الحرب لتحرير كامل التراب الليبي، لذلك تم سحب القوات تحت غطاء جوي، ونجحنا في تأمين عناصرنا ومعداتنا”.