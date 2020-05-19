الكشف عن نتائج 200 عينة اشتباه بكورونا وارتفاع جديد لحالات الاصابة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 200 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا. مع ارتفاع جديد لعدد حالات الاصابة بالفيروس.

وقال المركز في بيانه، أن استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض نتائج عدد (200) عينة موزعة على النحو التالي :

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني في طرابلس – 114 عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة – 61 عينة.

ــ مختبر مركز بنغازي الطبي – 25 عينة.

وكانت نتائج التحاليل كالتالي :

ــ عدد 197 عينة سالبة.

ــ عدد 3 عينات موجبة : منهم حالة جديدة وحالتان من العائدين من السفر.

وبذلك يرتفع عدد حالات الاصابة في ليبيا إلى 68 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، وتبلغ عدد الحالات النشطة 30 حالة، فيما شفي منه 35 حالة، وتوفيت 3 حالات.

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