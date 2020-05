أكد مندوب روسيا

لدى مجلس الأمن اليوم الثلاثاء أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هو الوحيد الذي دعا

إلى حلول سياسية للأزمة الليبية في وقت تبنت فيه باقي الأطراف التصعيد العسكري.

