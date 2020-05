أعلن مندوب روسيا لدى مجلس الأمن ” فاسيلي نيبينزيا”

، اليوم الثلاثاء، تأييده دعوة المجلس إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا

ودعا نيبينزيا إلى تعيين مبعوث أممي لليبيا خلفا لسلامة مرجحا

أن هذا قد يؤدي لتطور الأوضاع في البلاد نحو الأفضل..

