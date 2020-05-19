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“الوطني لمكافحة الأمراض”: 3 حالات إصابة جديدة بكورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الثلاثاء أن تم اكتشاف الإصابة لحالة جديدة محلية، وحالتان كانتا بنفس طائرة الحالة 65 بتاريخ 5 مايو 2020م، وتم الكشف عليهما من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد البيان أن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تقوم بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ونوه البيان إلى أن تلك النتائج لا تشمل عينات الترصد النشط ببلديات سوق الجمعة، وعين زارة، وأبو سليم.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا في ليبيا 68 حالة، بينها 30 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في مراكز الحجر الصحي، و35 شخصا تعافوا من المرض، و3 حالات وفاة نتيجة الفيروس.

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المركز الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس فيروس كورونا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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