250 ألف طفل ليبي معرضون للأمراض بسبب نقص اللقاحات

أكدت

منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسيف” ومنظمة الصحة العالمية،

الثلاثاء، أن أكثر من 250 ألف طفل في ليبيا يواجهون خطر الإصابة بأمراض بسبب نقص الحاد

في اللقاحات .

وأوضح

بيان مشترك للمنظمتين، أن حياة وصحة أكثر من ربع مليون طفل ، تحت سن سنة واحدة ، في

ليبيا معرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات بسبب النقص الحاد في

الإمدادات، مشيرا إلى تردى الأوضاع الصحية بسبب الصراع المسلح المتواصل وتفشى

فيروس كورونا، فضلا عن تعطل خدمات الرعاية

الصحية ، وانقطاع التيار الكهربائي المنتظم ، ونقص المياه الصالحة للشرب ، وإغلاق المدارس.

كما

شدد البيان على أن هناك حاجة ملحة لضمان تدفق الأموال دون انقطاع لشراء اللقاحات لسد

النقص الحالي .

