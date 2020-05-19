أعلن وزيرا الحكم المحلي ميلاد الطاهر والدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة اليوم الثلاثاء تخصيص مبالغ مالية عاجلة لأسر النازحين تصرف لمرة واحدة، وأخرى للبلديات الأكثر تضرراً جراء اشتباكات العاصمة طرابلس.

وأكد الوزيران خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الطارئ، الذي ناقش أوضاع النازحين تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع تصور عام لمعالجة أوضاعهم تمهيدا لعودتهم لبيوتهم بعد انتهاء الحرب والتأكيد على سرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية الخاصة بهم والتي اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعات سابقة .

وأشاد الوزيران، بالجهود التي بذلتها البلديات وأعضاء المجالس البلدية ومخاتير المحلات طيلة الأشهر الماضية في توفير أماكن إيواء للنازحين واحتياجاتهم اليومية والذين أثبتوا قدرتهم في التعامل مع الأزمة بكل مهنية بتذليل الصعوبات التي واجهتهم وأثنيا على جهود الجهات ذات العلاقة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، والهيئات الدولية العاملة في المجال الإنساني، ومؤسسات المجتمع المدني وأهل الخير في تخفيف معاناة النازحين.