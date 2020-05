نيبينزيا: قرارات مجلس الأمن لن تنجح طالما لم تحظ بتوافق الليبيين

أكد مندوب روسيا

الدائم لدى الأمم المتحدة ” فاسيلي نيبينزيا” اليوم الثلاثاء، أن تدفق

السلاح والمرتزقة إلى ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن المعنية بالحالة هناك.

وعبر نيبينزيا

عن أسفه لما وصفه بحالة الشك وعدم الثقة العميقة بين أطراف الأزمة الليبية، والتي

اعتبر أنها لا تسمح بأي أمل في توافق على وقف إطلاق النار.

وأضاف إلى أن بلاده تعمل على الدفع بالأطراف الليبية إلى

الحوار والعودة إلى العملية السياسية، إلا أن قرارات مجلس الأمن لن تنجح طالما لم

تحظ أولا بتوافق الليبيين.

وشدد المنوب الروسي على تأييد بلاده لدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال

العدائية في ليبيا، مبديا تحفظه على الاتهامات التي تفيد بوجود تورط روسي في

الصراع الليبي.

