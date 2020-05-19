مكافحة الامراض يكشف الوضع الوبائي المحلي ويوضح بشأن الحالات الجديدة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض عن الوضع الوبائي المحلي في ليبيا، موضحاً بشأن مصدر الحالات الجديدة المتكشفة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 .

وقال المركز في بيان صادر عنه، أنه تم تسجيل ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد:

1 – حالة جديدة محلية.

2 – حالتان كانتا بنفس طائرة الحالة 65 بتاريخ 5 مايو/آيار 2020م، تم الكشف عليهما من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبيّن المركز في بيانه ان فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تقوم بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن النتائج لا تشمل عينات الترصد النشط ببلديات سوق الجمعة ، عين زارة ، أبو سليم.

وفيما يلي اخر الارقام :

1- إجمالي الحالات : 68

2- الحالات النشطة : 30

3- عدد المتعافين : 35

4 – عدد الوفيات : 3

5 – إجمالي العينات بطرابلس : 3705.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي