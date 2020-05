عبر نائب ممثل

بريطانيا لدى مجلس الأمن “جوناثان آلن”، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده من

التدهور الخطير للوضع الإنساني في ليبيا.

وأضاف أن البشرية

والمادية الناجمة عن استمرار قصف أحياء العاصمة أمر غير مقبول، على حد تعبيره.

وبين أنه لا

يمكن تحقيق نصر عسكري في ليبيا معربا عن أمل بلاده في التوصل غلى حل سياسي شامل

للأزمة هناك.

