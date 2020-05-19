مندوب بريطانيا: الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا هو المسار السياسي وليس العسكري

أكد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، على أن «الخيار الوحيد فنهاء الصراع في ليبيا هو المسار السلمي وليس العسكري»، معربا عن القلق «تجاه قيام أطراف خارجية بتقديم أسلحة ومرتزقة لأطراف الصراع في ليبيا».

وأضاف المندوب البريطاني في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا أن «الاعتداء على المناطق المأهولة وعلى البنية التحتية والمنشآت الطبية في ليبيا غير مقبولة ويظهر تجاهلا تاما للقانون» وكذلك « قطع المياه أو الطاقة عن المدنيين هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي».

ودان المندوب البريطاني ما سماه بـ«الحصار النفطي» الذي قال إنه «أدى إلى خسائر تفوق 4 مليار دولار»، مشيرا إلى أنهم لاحظوا «نشاطا متزايدا لمجموعة فاغنر في ليبيا».

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