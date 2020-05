قالت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة للدعم فى ليبيا ستيفاني

وليامز، الثلاثاء، إن الحرب في ليبيا أجبرت حوالي 200 ألف مدني على النزوح من منازلهم

The post وليامز: 200 ألف ليبي نزحوا من منازلهم بسبب الحرب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24