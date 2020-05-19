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داخلية الوفاق تبحث تنفيذ حظر التجول خلال عيد الفطر

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عـقـد اليـوم الثـلاثـاء اجـتـمـاع بـيـن مـديـر الإدارة الـعـامـة للعـمليـات الأمـنيـة بوزارة الداخلية عــمـــيد علي النويصري ومـديـر الإدارة الـعـامـة للـدعـم الـمـركـزي عـــمــيد محمد فتح الله لبحث تنـفيـذ حـظـر التـجـول خــلال عـطـلة عـيـد الفـطـر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الـــذي عـقــد بـمقر الإدارة العامـــة للعمليات الأمـية مــناقــشة عـــدد مــن الــمواضــيـع الأمنية والـتنـسيـق الأمـنـي المشـتـرك بـشـأن تنـفيـذ حـظـر التـجـول خــلال عـطـلة عـيـد الفـطـر المبـارك بــالإضـافــة لــعدد مــن الــمواضــيع الـتــي تــهــم الإدارتين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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