داخلية الوفاق تبحث تنفيذ حظر التجول خلال عيد الفطر

عـقـد اليـوم الثـلاثـاء اجـتـمـاع بـيـن مـديـر الإدارة الـعـامـة للعـمليـات الأمـنيـة بوزارة الداخلية عــمـــيد علي النويصري ومـديـر الإدارة الـعـامـة للـدعـم الـمـركـزي عـــمــيد محمد فتح الله لبحث تنـفيـذ حـظـر التـجـول خــلال عـطـلة عـيـد الفـطـر. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الـــذي عـقــد بـمقر الإدارة العامـــة للعمليات الأمـية مــناقــشة عـــدد مــن الــمواضــيـع الأمنية والـتنـسيـق الأمـنـي المشـتـرك بـشـأن تنـفيـذ حـظـر التـجـول خــلال عـطـلة عـيـد الفـطـر المبـارك بــالإضـافــة لــعدد مــن الــمواضــيع الـتــي تــهــم الإدارتين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا