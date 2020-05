دعت مندوبة

الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي “كيلي كرافت”، اليوم الثلاثاء، إلى وقف إرسال

السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

The post مندوبة الولايات المتحدة تدعو لوقف إرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24