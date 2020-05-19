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جمعة القماطي للمشير حفتر: “Game over”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لفائز السراج لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، أن السيطرة على قاعدة الوطية بداية لانهيار من وصفها بـ”مليشيات حفتر”.

وواصل القماطي زعمه، في تغريدة له، قائلا “إن  مليشيات حفتر ومرتزقة الفاغنر الروس انسحبوا من عدة محاور جنوب طرابلس في اتجاه ترهونة.

ووجه القماطي حديثه للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي قائلا: “Game over”، مواصلا ادعائه، أن عملية “عاصفة السلام” التي أطلقتها مليشيات فائز السراج، لن تتوقف إلا بنهاية حفتر وإخراجه من المشهد بالكامل حتى تستقر ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    خطرها ..مش هادا جمعة اللي نحوله…….وصوروه…..ورموه ع الطريق…هو والا مش هواااا….ههههههه……مازال يلاطع…صدق اللي قال عين….قوية

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