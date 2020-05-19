جمعة القماطي للمشير حفتر: “Game over”

زعم رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لفائز السراج لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، أن السيطرة على قاعدة الوطية بداية لانهيار من وصفها بـ”مليشيات حفتر”.

وواصل القماطي زعمه، في تغريدة له، قائلا “إن مليشيات حفتر ومرتزقة الفاغنر الروس انسحبوا من عدة محاور جنوب طرابلس في اتجاه ترهونة.

ووجه القماطي حديثه للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي قائلا: “Game over”، مواصلا ادعائه، أن عملية “عاصفة السلام” التي أطلقتها مليشيات فائز السراج، لن تتوقف إلا بنهاية حفتر وإخراجه من المشهد بالكامل حتى تستقر ليبيا.