الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان له نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم اليوم 200عينة لحالات مشتبه

في إصابتها بفيروس كورونا، مبيناً نتائج فحص 200 عينة أثبتت خلو 197 منها من فيروس

كورونا.

وأضاف المركز أن الثلاث عينات الموجبة منهم حالة جديدة وحالتان

من العائدين من السفر.

وبين المركز أن العينات

التي تم استلامها موزعة 114عينة تتبع المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، 61

عينة تتبع مختبر مصراتة، و25 عينة تتبع مركز بنغازي الطبي

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