حكومة الوفاق تبحث أوضاع النازحين

بحث مجلس الوزراء بحكومة الوفاق خلال اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء المذكرة المقدمة من وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله بشأن القصف الذي تعرض له مركز إيواء النازحين ببلدية عين زاره خلال اليومين الماضيين وأدى لمقتل وجرح عدد من المواطنين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن وزير الدولة لشؤون النازحين استعرض الأضرار التي تعرض لها مركز إيواء النازحين بمنطقة عين زاره الذي أدى لمقتل 6، مواطنين وجرح عدد 17 آخرين الأمر الذي أجبر العائلات على الخروج من مقر الإيواء خوفا من القصف العشوائي الذي طالهم.

وأكد الوزراء والوكلاء خلال الاجتماع على ضرورة العمل على مساعدة النازحين ودعوة المنظمات الدولية والمحلية لزيارة مقر الإيواء الذي تعرض للقصف العشوائي على طرابلس لتوثيق الجرائم التي ترتكب في حق المدنيين.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تخصيص مبلغ مالي للبلديات التي تضررت من القصف العشوائي لتوفير احتياجات النازحين، وتقديم مقترح لصرف إعانات سريعة لهم بالتنسيق مع وزارة المالية، بالإضافة لتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعالجة أوضاعهم تمهيداً لعودتهم لبيوتهم ، والتأكيد على قرار المجلس الرئاسي رقم” 311 “، لسنة 2020 بشأن اعتماد محضر ترسية مشاريع إسكان النازحين والأذن بالتعاقد للبدء .