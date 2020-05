قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، اليوم الثلاثاء، إن عملية إيريني الأوربية لمراقبة

حظر الأسلحة على ليبيا تسعى للنيل من حكومة الوفاق غير المعتمدة والتضييق عليها،

بحسب تعبيره

