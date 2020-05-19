السيسي: استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتواصل لحل سياسي لها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي شارك اليوم الثلاثاء في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا.

وقال الرئيس المصري خلال كلمته إن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، مشددا على أن مصر لم ولن

تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها.

وكان السيسي عقد اجتماعا أمس الاثنين مع وزير الدفاع المصري وكبار القادة العسكريين، مشددا على ضرورة الاستعداد القتالي لقواته المسلحة على مختلف الأصعدة.