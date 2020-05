قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء،

إن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي

لبلاده، مؤكدا أن مصر لم و لن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها

