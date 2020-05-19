بينهم عائدين من الخارج.. ليبيا تُسجّل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز الوطني في بيان له أن من بين الحالات المُسجّلة حالة جديدة وحالتيْن لمواطنيْن عائدين من الخارج.

وارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المسجلة في ليبيا إلى 68 حالة، بينها 30 حالة نشِطة و35 حالة شفاء و3 حالات وفاء.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الإصابات المُكتشفة اليوم كانت من بين 200 عينة تم فحصها داخل المختبر المرجعي بالمركز، بينها 61 قادمة من مختبر مصراتة و25 عينة مستلمة من مختبر بنغازي و114 عينة من طرابلس.

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