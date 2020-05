شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء،

على رفض بلاده التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية.

