الغنوشي يعرب عن تهانيه وارتياحه من سيطرة ” قوات الوفاق ” على قاعدة عقبة بن نافع

ليبيا – أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء عن تلقيه اتصالاً هاتفياً من زعيم إخوان تونس الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، تناولا فيه مستجدات الوضع في ليبيا وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي للسراج.

ووفقًا لإيجاز صحافي صادر عن مكتب السراج فقد قدم الغنوشي خلال الاتصال تهانيه للسراج باستعادة قواته لقاعدة الوطية الاستراتيجية ( عقبة بن نافع ) في إشارة منه للعملية العسكرية التركية البحرية والجوية المكثفة التي انتهت بانسحاب القوات المسلحة ودخول المجموعات المسلحة لها دون أي اشتباك.

ووفقاً لبيان السراج فقد عبر الغنوشي عن ارتياحه لعودة القاعدة القريبة من حدود تونس إلى ما أسماها ” الشرعية ” مؤكداً على أن لا حل عسكري للصراع في ليبيا وعلى ضرورة العودة للمسار السياسي .

كما أشار الإخواني الغنوشي إلى أن تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للبلاد وفق قوله وزعمه في ظل إتهامات داخلية تونسية له بلعب دور مع الرئيس التركي أردوغان في العمليات التي كانت تستهدف الوطية وعمليات نقل معدات عسكرية تحت ستار المساعدات .

ومن جانبه أعرب السراج عن شكره وامتنانه لمشاعر الاخوة التي أبداها الغنوشي مشيداً بعمق العلاقات وحرص تونس على أمن واستقرار ليبيا، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وفق تعبيره أيضًا .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية