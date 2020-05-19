 المجلس المحلي القوارشة ببنغازي يُثّمن دور الحكومة الليبية في إعادة إعمار المنطقة

بنغازي 19 مايو 2020 (وال)- ثمّن رئيس وأعيان وحكماء المجلس المحلي القوارشة ببنغازي، دور الحكومة الليبية ورئيسها السيد عبد الله الثني،

وأكد المجلس المحلي القوارشة – في بيان مصور – تثمينه لدور الحكومة الليبية ورئيسها السيد عبد الله الثني، في إعادة إعمار المنطقة، وإنشاء عدد من المشروعات الأمنية والخدمية بها.

وأشاد المجلس في بيانه بتعليمات السيد الرئيس؛ القاضية بسرعة إيصال مياه النهر الصناعي للمناطق السبع الواقعة غرب بنغازي.

وقال المجلس – في بيانه – إن السيد الرئيس لم يكن له هدف سوى خدمة وطنه في هذا الوقت الحرج من عمر البلاد، معربين في الوقت ذاته عن وقوفهم التام خلف شرعية مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد المجلس المحلي القوارشة وقوفه التام خلف مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه بقيادة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في حربها على الإرهاب والميليشيات المسلحة، لأجل بناء دولة القانون والمؤسسات. (وال- بنغازي) ر ت

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