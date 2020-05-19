مؤسسة النفط: تزويد المرافق الصحية بمعدات للوقاية من كورونا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توفير معدات طبية للوقاية من جائحة كورونا لبعض المراكز والمستشفيات الطبية والجامعات بالمناطق الشرقية والوسطى .

وأكدت المؤسسة في بيان لها أنها تواصل جهودها للمساهمة بتوفير المعدات والأجهزة الطبية للوقــاية من جــائحة كـورونا إلى كل مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط بمختلف مدن وقرى ليبيا الحبيبة دون استثناء.

وقامت إدارة التنمية المستدامة بتوفير كميات من المستلزمات الطبية لصالح مركز طبرق الطبي و العديد من المراكز الطبية والمستشفيات بمدينة بنغازي الكبرى وهي مستشفى الصدرية الكويفية ومركز قمينس الطبي ومركز سلوق الطبي كما تم تسليم كميات أخرى للمجالس البلدية بكل من بلدية خليج السدرة (رأس لانوف – السدرة – بن جواد) وبلدية الزويتينة، سلطان والمجلس التسييري لبلدية تازربو، بالإضافة إلى توفير بعض المستلزمات الطبية لجهاز حرس المنشآت النفطية، وكذلك جامعة بنغازي.