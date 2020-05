قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم

الثلاثاء، إنه لا يمكن حل الأزمة الليبية من دون توقف القتال والتصعيد الإقليمي.

The post الإمارات: لا يمكن حل الأزمة الليبية من دون توقف القتال والتصعيد الإقليمي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24