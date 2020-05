السيسي: نرفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية ونعطي أهمية كبيرة لمكافحة الإرهاب فيها

دعا الرئيس

المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إلى وقف التدخلات الخارجية في الشؤون

الداخلية الليبية.

وأوضح السيسي أن

مصر تدعم التوصل لحل سياسي للأزمة في ليبيا ، والحفاظ على سيادة البلاد وأمنها

ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى الدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض

التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية.

شدد الرئيس

المصري على أن استقرار دولة ليبيا يعد من أهم محددات الأمن القومي المصري، مؤكدا على

أهمية إيلاء مكافحة الإرهاب في ليبيا أولوية خاصة من قبل الجانب الأفريقي، لما

يمثله من تهديد لاستقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل، مؤكداً على

أن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية أو الأطراف التي تدعمها مهما كانت

الظروف.

وأكد السيسي على

أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين الجهود الأفريقية والأممية والدولية في ليبيا،

فضلاً عن ضرورة التنسيق بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بشأن جهود حل

القضية الليبية كونها تعد قضية عربية أفريقية بالأساس.

جاء ذلك خلال

مشاركة الرئيس المصري في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى

رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة السيد “دنيس

ساسو نجيسو”، رئيس جمهورية الكونغو ورئيس المجموعة، والسيد رئيس جنوب

أفريقيا، وكذلك ممثلي السادة رئيسي الجزائر وتشاد، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد

الأفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وممثل عن سكرتير عام الأمم

المتحدة.

وصرح المتحدث

الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الاجتماع تناول التباحث بشأن آخر تطورات

القضية الليبية، ومناقشة سبل التنسيق وتعزيز الجهد الأفريقي المشترك لتسويتها.

وقد شهد

الاجتماع التوافق حول استمرار مجموعة الاتصال في جهودها لتسوية الأزمة الليبية،

وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصةً ما يتعلق بتطبيق مخرجات

مؤتمر برلين في هذا الشأن، وذلك بهدف العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة، فضلاً

عن إدانة استمرار التدخلات الخارجية في ليبيا.

