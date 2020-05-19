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عضويات ليبيا الاقتصادية.. قائمة طويلة بعائدات مجهولة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

لم تشفع العضويات الكثيرة التي تملكها المؤسسات المالية والنقدية والاقتصادية في ليبيا للحد من الانقسام الحاصل بها طيلة السنوات الماضية ولم تكشف هذه المؤسسات عن مدى الاستفادة من هذه العضويات، فضلا عن استمرار دفع العضويات السنوية فليبيا تملك عضويات كثيرة كان آخرها التي تحصلت عليها في منتصف العام الماضي لتكون عضو مجلس إدارة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.

وطيلة هذه الفترة لم يشهد الشارع الليبي أي مبادرة ربما تهدف لتوحيد هذه المؤسسات، وعلى الصعيد الأفريقي تملك ليبيا عضوية في البنك الأفريقي للتنمية لينضم هو الآخر لقائمة العضويات التي لا يعرف عنها الشارع الليبي شيئا من حيث الإيرادات والمكاسب المالية وما إذا كانت الدولة الليبية مستفيدة منها أم لا.

وإلى جانب هذه العضويات تملك ليبيا عضوية في البنك الإسلامي للتنمية بنسبة مساهمة قدرها 9.5 في المئة من رأس المال لتكون بذلك أحد المساهمين المؤسسين وانضمت ليبيا رسميا لمنظمة الكوميسا في عام 2018 لتنضم للسوق الأفريقية المشتركة لدول جنوب وشرق القارة.

عدد كبير من التساؤلات تطرح من الرأي العام حول استفادة ليبيا من هذه العضويات في ترميم مؤسساتها التي طالها الانقسام لسنوات دون تقديم أي مبادرات أو وساطات لتوحيدها باستثناء مبادرات الأمم المتحدة التي عملت في وقت سابق على المسار الاقتصادي الذي لم يطرأ عليه أي جديد حتى اللحظة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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