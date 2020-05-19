المرصد السوري: وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا تضم مئات المقاتلين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول دفعة جديدة من المرتزقة إلى الأراضي الليبية للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب مليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني.

وقال المرصد إن الدفعة الواصلة تضم مئات المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لتركيا، وبذلك بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو تسعة آلاف وستمئة مرتزق، بينهم مجموعة غير سورية.

هذا كما وثق المرصد مزيدا من القتلى في صفوف المرتزقة في ليبيا، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 304 قتلى، بينهم 17 طفلا دون سن الـ18، كما أن من ضمن المقتولين قادة مجموعات من تلك الفصائل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا